Ambitieus KV Rooi wil meer dan alleen handhaving: ‘Dat zou een te makkelijke gedachte zijn’

Na de bekernederlaag tegen DDW van afgelopen donderdag (12-16) werd zondag met 9-20 verloren van Melderslo. Met het nieuwe trainersduo Mikki Olthof/Roel Vrijhoef is nieuw elan uit het gemengd korfbal toegevoegd om de doelstelling te behalen. Het duo kwam over van De Horst uit Groesbeek.

Olthof wil het dynamische spel van het gemengd korfbal inpassen in de speelstijl van zijn nieuwe club. ,,Rooi was specifiek op zoek naar een trainersduo uit het gemengd korfbal. Het is een groot verschil, aangezien je verdedigend met vier dames in een vak elkaar allemaal kunt overnemen. Daardoor zie je vaak lagere uitslagen, omdat de verdedigende spelletjes moeilijker zijn op te lossen. Als coaches willen we graag dat dynamische zien. In de wedstrijd tegen Melderslo begonnen we goed, maar na 3-3 lukte er weinig meer.”

Quote We hebben een groep met veel jonge meiden die sturing nodig hebben Kristi van der Zanden (26)

Sneller, feller, fysieker

Aanvoerster Kristi van der Zanden is goed te spreken over het nieuwe trainersduo. ,,Ik vind het leuk om die invloeden uit het gemengd korfbal te krijgen. Het is sneller, feller, fysieker en dat maakt het leuk. We hebben een groep met veel jonge meiden die sturing nodig hebben. Met mijn 26 jaar ben ik de meest ervaren speelster, dat zegt genoeg. Maar we hebben echt een hele talentvolle groep en bovenal een hele gezellige groep.”

Om te bouwen aan een nieuw team kiest Rooi al een aantal seizoenen voor een grote selectie voor zowel het eerste als het tweede team. Dat krikt volgens Van der Zanden het niveau en de sfeer omhoog. ,,We bouwen nu aan een nieuw team en benaderen het met 1 en 2 samen. Dat heeft de afgelopen jaren al zijn vruchten afgeworpen. De vorige trainers waren daar ook al mee bezig. Het is heel lang niet zo geweest en dan krijg je eilandjes binnen de vereniging. Nu is het veel meer één groep, waardoor je veel meer voor elkaar over hebt en je elkaar sterker maakt.”

Meer aansluiting van het tweede team

Olthof kreeg als doelstelling mee om het tweede team meer aansluiting te laten vinden. ,,We wisten dat de groep verjongd zou worden en dat we veel jonge speelsters moesten inpassen. Met beide teams willen we hetzelfde spelletje kunnen spelen. We proberen iedereen daarin mee te trekken. Als eerste doelstelling hebben we met elkaar afgesproken dat we ons willen handhaven, maar op basis van de voorbereiding heb ik al gezegd dat we echt wel voor de play-offs kunnen gaan.”

Ook Van der Zanden is ambitieus. ,,Dit is mijn vierde jaar in de topklasse. In de beginfase was handhaving wel reëel, want dan ben je nieuw op dit niveau, maar nu zou handhaving een te makkelijke gedachte zijn. En we hebben al laten zien dat we ons bovenin kunnen meten. Je wilt altijd winnen. We moeten alleen nog wat volwassener in ons spel worden en dat over de hele 60 minuten. Als dat lukt, kunnen we zulke wedstrijden wel afmaken en winnen.”