Anja van Loon gaat met een buggy als lesauto de woestijn van Tunisië in

Op de achtergrond is dochterlief van 3,5 in de keuken in de weer met een radiografisch bestuurbare racewagen. ,,Ja, het zit ook in haar bloed”, zegt Anja van Loon. ,,Als we bij een stoplicht staan, zegt ze: ‘Mama, racen!’ Ze ziet ook niets anders, hè. Op tv herkent ze meteen de blauwe auto van Erik. ‘Dat is papa. Racen!’ Laatst zag ze ons allebei op televisie. Geweldig vond ze dat.”