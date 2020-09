Apollo na vijftig jaar voor het eerst in de eerste divisie: ‘Vriendenteam dat al jaren samenspeelt’

Herlings mist zeker vier grand prixs door harde crash

10 september Motorcrosser Jeffrey Herlings mist zeker de vier komende grand prixs in de MXGP. Als gevolg van zijn harde crash van woensdag in het Italiaanse Faenza liep hij een nek- en schouderblessure op. Zijn team Red Bull maakte donderdag bekend dat de 25-jarige leider in de stand om het WK ook de grand prixs van Lombardije, Citta di Mantova en Europa mist. Deze worden tussen 27 september en 4 oktober gereden op het circuit van Mantova in Italië.