‘Apostel’ Sterenborg gelooft heilig in de kracht van lacrosse

Libéma Open Hoe een val de prioriteit van tennisser Bart Stevens liet verschui­ven naar het dubbelspel

Een jaar is Bart Stevens (24) nu een pure dubbelaar. Deze week stond de speler van de Valkenswaardse tennisschool Van Hulst in Rosmalen voor de eerste keer in het hoofdtoernooi op de ATP Tour.

10 juni