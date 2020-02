Atlete Julia van Velthoven: ‘Linksom of rechtsom wil ik naar de Olympische Spelen’

Kritiek PS­V-keep­ster Sarasola valt verkeerd bij Getafe: ‘Voetbal is meer dan alleen passen’

28 februari Eli Sarasola heeft zich de woede van Getafe-routinier Vitorino Antunes op de hals gehaald. De keepster van PSV liet zich op Twitter kritisch uit over het spel van de Spaanse ploeg tegen Ajax. ‘Dit is geen voetbal wat Getafe speelt, dit is een schande...’