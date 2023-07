Atleten Van der Horst en Schuwer hopen na vreemde voorbereiding op stunt tijdens NK: ‘Het zit er écht in’

Voor Ole van der Horst en Juno Schuwer was hun laatste test op weg naar het NK Atletiek merkwaardig te noemen. Op hun thuisbaan van Eindhoven Atletiek werd het tijdens de AtH Trackmeeting ondanks stortbuien, uitvallende apparatuur en stevige windstoten voor beide jongens een geslaagde zaterdagavond. Al kwam dat voor het duo via een compleet andere manier tot stand.

Moeder Natuur legde zowel de atleten als de organisatie van de AtH Trackmeeting het vuur aan de schenen. Er stond een stevige tegenwind (tot wel 2,0 meter per seconde) en flinke regenbuien zorgden voor plassen op de baan. Tot overmaat van ramp viel de apparatuur van de tijdwaarneming tijdelijk uit. Hierdoor liep het avondprogramma een half uur vertraging op.

,,Ik ben in ieder geval heel gebleven.” Voor de 21-jarige Juno Schuwer was dat een niet al te grote uitdaging. ,,Mijn trainer adviseerde mij om op het laatste moment van deelname af te zien door de weersomstandigheden en het lange wachten. Alleen mijn ouders waren naar de baan gekomen voor mij, dus ook die schade was niet groot”, aldus de grappende Eindhovenaar.

In april kreeg ik een blindedarm­ont­ste­king. Daar ben ik nog steeds van aan het herstellen Juno Schuwer

Voor Ole van der Horst (23) was het weer geen reden om van deelname af te zien. ,,Mijn vader, zus en schoonfamilie waren er vandaag. Dan wil je wel écht graag goed presteren. Ik moest van mezelf wel meedoen. Het is een ander soort druk, in positieve zin, waar ik onder moet presteren.”

Van een prestatie kan je zeker spreken. De 23-jarige atleet sprintte op de 100 meter naar een evenaring van zijn persoonlijk record in 11,40 seconden. Op de 200 meter kwam hij tot 23,15 (pr 22,85). Met tevredenheid blikt hij daar op terug. ,,Ik wil altijd het beste uit mezelf halen door constant mijn PR's te verbeteren en dat lukte vandaag.”

Doelstelling NK

Het duo kijkt al reikhalzend uit naar het NK, dat van 28 tot en met 30 juli op het programma staat in Breda. Schuwer en Van der Horst komen beide op ‘hun’ 400 meter uit. De jongste van de twee haalde in 2021 al de finale op dat nummer. Dat is dit jaar ook het doel, maar Schuwer kende een paar pechmaanden. ,,In april kreeg ik een blindedarmontsteking. Daar ben ik nog steeds herstellende van. Je kunt er helaas niks aan doen. Met een beetje mazzel haal ik de finale. Ik heb bewezen dat het er inzit.”

Volledig scherm Ole van der Horst (rechts) in actie op de 200 meter tijdens de AtH Trackmeeting 2023. © DCI Media

Voor Van der Horst, die bezig is met het afronden van zijn Master Finance, ligt de heilige graal op een iets lagere trede. ,,Ik wil mijn pr uit 2020 verbeteren. Dat was 49,94 seconden. Als dat ruimschoots lukt, bereik ik de halve finale. Wel op voorwaarde dat de andere mannen niet een tijd van ‘49-laag’ lopen.”

Plannen en voorbereiden

Het combineren van sport op semiprofessioneel niveau met studeren op het hoger onderwijs vergt soms het uiterste. ,,Soms ben ik echt moe van het trainen dat ik niks meer wil doen”, stelt Van der Horst. Zijn stadsgenoot heeft hierdoor wel een andere vaardigheid ontwikkeld. ,,Omdat ik in de middag train, moet ik heel flexibel zijn. Zo moet ik lessen of huiswerk op een ander moment inhalen. Ik kan hierdoor wel heel goed plannen.”

Met nog twee weken tot het NK is de voorbereiding, en dus planning, bij beide mannen helder. ,,Deze week trainen we nog volle bak en dan doen we de laatste dagen tot 28 juli rustig aan. Dan staan we fris en vol goede moed aan de start in Breda.”