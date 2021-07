Autocoureur Dennis Retera kiest voor zijn zoontje en stopt voorlopig met racen

Retera belt vanuit zijn nieuwe woonplaats Speyer in Duitsland. Echtgenote Anne-Claire en zoon Desh (6) zijn onlangs overgekomen uit Nederland. ,,Speyer is een mooi stadje”, zegt Retera, die in 2012 de 24 Uur van Zolder won. ,,Appartementje aan de Rijn. Niet ver van de Hockenheimring. Daar werk ik tegenwoordig.”

Zijn werkgever Porsche heeft er een eigen circuit. ,,Dat gebruiken we voor individuele klanten, maar ook voor grote gezelschappen. Wij geven de mensen een Fahrerlebnis. Een voorbeeld. Als je een auto hebt besteld, kun je er alvast aan wennen op ons circuit.”

Quote Je denkt na. Wil je doorgaan met dat, waarmee je bezig bent? Of wil je je zoon zien opgroeien? Dennis Retera

Zijn zoon zien opgroeien

Retera stuurt als teamleider een groep rijinstructeurs aan. ,,Voorheen was je als freelancer drie maanden van huis, daarna een nacht thuis, om vervolgens weer voor drie weken weg te gaan. Racen in Azië, even later lesgeven op het circuit van Zandvoort. Een normale gang van zaken voor mij. Maar Desh werd wat ouder. Papa, zei hij, ik mis jou heel erg. Je denkt na. Wil je doorgaan met dat, waarmee je bezig bent? Of wil je je zoon zien opgroeien? Toen kwam er een trein voorbij. En die trein bood stabiliteit. Nu zie ik mijn jongen elke dag. Zó fijn.”

De racecarrière van Retera begon 22 jaar geleden op kartcircuit De Lansard in Eindhoven. Hij poetste en repareerde er karts. Zodat ie geregeld een aantal rondjes op het circuit mocht rijden. Pa Retera had niet het geld om deze peperdure sport te kunnen bekostigen. Maar junior liep een sponsor tegen het lijf, en van het een kwam het ander. Retera kan twee decennia later bogen op een loopbaan in formuleauto’s en GT’s. In 2009 werd hij door Jan Lammers van Team Holland uitverkoren om mee te doen aan de A1GP-race in Mexico City. Dat ging niet door vanwege de varkensgriep in Mexico.

Quote Ik ben mijn vrouw dankbaar. An­ne-Clai­re heeft offers gebracht. Voor mij Dennis Retera (35)

Dankbaar

,,Een teleurstelling”, zegt Retera 12 jaar na dato. ,,Stel dat je daar een goed resultaat neerzet. Kan je verder brengen. Van de andere kant: zo is het leven. Stel dat ik in mijn kartperiode die sponsor niet was tegengekomen. Ik ben makkelijk in dat soort dingen. Begrijp me goed: ik geef altijd alles, en ik ben veel mensen dankbaar. Dankbaar voor de geweldige auto’s, waarin ik heb mogen racen. En ik ben mijn vrouw dankbaar. Anne-Claire heeft offers gebracht. Voor mij. Nu is ze weer met me meegegaan. Deze keer zelfs om in een ander land te gaan wonen. Bijna 400 kilometer verwijderd van familie en vrienden. Je gaat niet effe op de koffie bij je vrienden of familie.”

Retera is gestopt met autoracen, maar het kriebelt nog steeds. ,,Koen Wauters (van de Belgische popgroep Clouseau, red) belde me vorig jaar”, zegt ie. ,,Was twee jaar terug samen met hem derde geworden in de 24 Uur van Zolder. Koen wilde weer, maar ja, corona. Mijn gezin en het werk bij Porsche gaan voor. En een race valt moeilijk te combineren met gezin en werk. Heb ik geen moeite mee. Maar als het wél te combineren is, sluit ik niet uit ooit weer competitief te racen.”