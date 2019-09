Autocrossers Bart en Chantal van der Putten schrijven geschiedenis

Bier, wijn en veel taart. De familie Van der Putten is net terug uit Italië. Meteen is het thuis volle bak. De monteur, oma, tante, vrienden: iedereen is er. Apentrots zijn ze, en daar is alle reden toe. Eerste en derde op een EK, dat moet gevierd worden. Duizenden Nederlanders zaten afgelopen weekend vol spanning achter hun laptop. Het EK, dat uit negen races bestaat, kreeg in de laatste wedstrijd pas een winnaar. Voor de start in het Italiaanse Maggiora stond Bart van der Putten nog tweede achter zijn Tsjechische rivaal Jakub Novotny. Uiteindelijk trok de Nederlander aan het langste eind.