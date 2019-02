Azië moet Holzken nieuwe streepjes opleveren

Hoe Nieky Holzken ooit op het idee kwam om iedere knock-out op zijn lichaam te tatoeëren? ,,Dan raak ik de tel niet kwijt", reageert hij ad rem. Daarna lacht hij. Want als iemand zijn statistieken goed bijhoudt, is het de Helmonder wel. Hij hoeft ook niet op zijn linkeronderarm te kijken om precies te weten hoe vaak hij een opponent KO heeft geslagen. ,,57 keer in 93 winstpartijen. Of ik de honderd streepjes nog ga halen? Ik ben bang van niet. Maar 75 moet me nog wel lukken", stelt The Natural.