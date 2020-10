Bakkenist Robbie Bax uit Bergeijk grijpt NK-titel zijspancross

Bax en Willemsen reden dit seizoen in twee van de drie wedstrijden naar de winst. De enige wedstrijd die ze niet wonnen, eindigde het duo als tweede. Door het afgelasten van de race in Oldebroek is er voor achtervolgers Marvin Vanluchene en Ben Van den Bogaart geen kans meer om Bax en Willemsen nog te passeren.

,,Het is voor ons allemaal een vreemd seizoen geweest”, aldus Willemsen. ,,Gelukkig konden we toch nog een kampioenschap in Nederland rijden en daar zijn we vol voor gegaan. Bijna alle sterke combinaties stonden hier aan de start en om dan kampioen te worden, voelt goed. Ik wil Robbie Bax heel erg bedanken dat we nog eens samen konden knallen en dit succes hebben weten te behalen.”