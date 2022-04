Balen in Gerwen, maar nu de bloemen in Geldrop voor wielrenner Luuk Schuurmans

Coureur Luuk Schuurmans mocht zondagmiddag in Geldrop een mooie zege bijschrijven in de jaarlijkse wielerronde. Waarom het vorige week in Gerwen niet lukte en nu wel, was voor hem niet moeilijk te begrijpen.

De aanval loonde nu wel en daarom straalde Luuk Schuurmans (27) in Geldrop van oor tot oor. Vorige week in Gerwen probeerde de rappe man uit Utrecht om iedereen in de laatste kilometer te verrassen met een splijtende demarrage. Dat mislukte, omdat de rest van het peloton te hongerig was.

,,Nu was er ruimte genoeg”, constateerde hij genoegzaam in Zesgehuchten, waar de wielerronde sinds enkele jaren terug is en oude tijden herleven. Schuurmans was zondag de beste, snelste en ook nog eens de slimste renner in koers. Hij kreeg geen pech, dus niets kon hem daarom van de zege afhouden.

Snel na het startschot koos hij voor een dappere poging om het peloton van voren te verlaten. ,,Ik kreeg een gat en was snel weg. Toen dacht ik wel dat het een moeilijke middag zou worden en vroeg ik me af wat ik me op de hals had gehaald.”

Gelukkig voor hem kwam er versterking, in de persoon van Timo de Jong en later nog een vijftal andere vluchtgezellen. Ze hielden de koers in een ijzeren greep en al snel was duidelijk dat de winnaar uit het groepje aanvallers zou komen. ,,Het draaide goed en ik was er blij mee, want daardoor kon ik af en toe wat beschutting zoeken. Het waaide aardig hard”, vertelde Schuurmans met de bloemen in zijn hand.

Hij kan aardig aankomen, maar wachtte de sprint niet af en koos voor nóg een versnelling. ,,Dat was achteraf een goed moment, al had ik niet heel veel meer over. Ik vind het leuk om erin te kleunen. Vorige week heb ik het geprobeerd en mislukte het, nu krijg ik wel een mooie beloning. Zo heeft elke koers zijn eigen verhaal.”

Nummer twee Raymond Kreder deed goede zaken in de stand om het Belisol-Kempenklassement en kreeg na de vierde plek van vorige week in Gerwen de leiderstrui uitgereikt. Hij leidt voor een oude bekende in de ranking: Koos Jeroen Kers. De Amstelvener wil er ook dit jaar weer vol voor gaan en sleepte in Geldrop een nette ereplaats (6de) uit het vuur.

Volledig scherm Raymond Kreder, winnaar Luuk Schuurmans en Timo de Jong in de ronde van Geldrop. © ED