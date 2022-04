Bas Verwijlen is niet bang voor het zwarte gat en gaat zich niet vervelen: ‘Ik ga van 2,5 naar 1,5 baan’

Bas Verwijlen mag dan gestopt zijn met topsport, de topsporter zit nog wel ín hem, merkt hij. ,,Ik doe mee aan de 35+-voetbalcompetitie bij OJC Rosmalen. In principe is dat vooral voor de gezelligheid, maar ook daar ben ik superfanatiek. Zit ik in de kleedkamer na afloop in een schriftje te noteren wie er gescoord heeft en zo. Dan kijken die andere gasten me wel met een bepaalde blik aan. Maar dat is gewoon mijn manier van sportbeleving. Laat me maar, haha.”