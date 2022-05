Basketbalster Marieke van Beurden droomt van eredivisie met Almonte: ‘Niet veel meegekregen van veranderingen’

Nog één wedstrijd en het seizoen van de basketbalsters van Almonte is klaar. Geen prijzen voor Marieke van Beurden (18) en haar ploeggenoten in de promotiedivisie, wel een gerenoveerde selectie en toekomstplannen. De eredivisie is een droomdoel.

Wie de meeste wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen. Marieke van Beurden hoeft er niet zo lang over na te denken. ,,Dat zal ik wel zijn, als je het zo vraagt”, lacht de achttienjarige basketbalster. Ze heeft het maar druk. De inwoonster van Hilvarenbeek speelde pas nog zes wedstrijden in vijftien dagen tijd met het eerste vrouwenteam van Almonte en dan deed ze ook nog ‘even’ een potje mee met dames-2. Niet makkelijk tussen haar eindexamen door, wel leuk. Zondag verloor haar team met 69-55 van US uit Amsterdam.

Bijkomen en op vakantie met vriendinnen

Ze vindt het best dat ze nu even rust heeft, want al die wedstrijden spelen is behalve leuk ook wel erg zwaar met die studie er bij. Stilzitten kan Van Beurden alleen niet zo goed. Want: wat ze gaat doen als haar examens en het sportseizoen over zijn? ,,Werken”, zegt ze. ,,En uiteraard even bijkomen op vakantie met mijn vriendinnen.”

Nog één wedstrijd, zaterdag om 18.00 uur thuis tegen Hoofddorp. Het was een basketbaljaargang waarin veel gebeurde: een aantal speelsters keerde terug op het oude nest, maar een vijftal vertrok in april bij Almonte wegens een conflict tussen de club en de basketbalsters. Het team van coach Paul van den Heuvel bestaat nu uit veertien speelsters. Enkele talenten werden toegevoegd en de Poolse Roksana Schmidt en Canadese Jose-Ann Johnson kwamen de ploeg versterken.

Van veranderingen niet veel meegekregen

,,Ik dacht in het begin dat we misschien de nacompetitie konden halen”, meent Van Beurden. ,,Toen ging het een tijd minder omdat er veranderingen kwamen in het team. Ik heb daar zelf niet veel van meegekregen, want had het druk met school. We hebben nu een hartstikke leuke groep en raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Er is eigenlijk niet veel veranderd ten opzichte van het begin van het seizoen. We delen nog altijd de bal met elkaar, alleen staan er nu wat andere meiden.”

Quote Vorig seizoen deed ik wel eens mee met dames 1, nu is spelen in dit team heel normaal Marieke van Beurden

Van Beurden staat wel wat vaker in het begin van de wedstrijd in het veld dan voorheen. Dat komt ook doordat de tiener zich snel ontwikkelt. De benjamin van het team was aanvankelijk wat schuchter, ze kruipt meer en meer uit haar schulp. Dat moet ook wel, aangezien ze als pointguard het spel moet verdelen. ,,Vorig seizoen deed ik wel eens mee met dames 1, nu is spelen in dit team heel normaal”, zegt ze. ,,Ik kijk er niet meer van op dat ik de jongste ben en er ook meiden van 29 rondlopen.”

Met Almonte in de eredivisie

De jeugd heeft de toekomst, wordt wel eens gezegd en de toekomst ziet er wat Van Beurden betreft rooskleurig uit bij Almonte. De nacompetitie is dan niet gehaald, zij, haar ploeggenoten en de club hebben ambities. ,,Het bestuur is druk met het nieuwe seizoen”, zegt de havo-studente. ,,Onze coach zou graag met Almonte in de eredivisie spelen. Misschien worden we volgend seizoen wel kampioen. Het zou in ieder geval mooi zijn om in de toekomst te promoveren en op het hoogste niveau van Nederland te basketballen.”