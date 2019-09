Bax pakt derde wereldtitel zijspancross

PSV Vrouwen schiet pas na rust met scherp tegen PEC Zwolle

6 september De voetbalsters van PSV hebben ook hun tweede wedstrijd van het eredivisieseizoen gewonnen. Op de vernieuwde PSV Campus De Herdgang in Eindhoven werd het vrijdagavond 4-0. PSV-trainer Sander Luiten liet Belgisch international Julie Biesmans debuteren met een basisplaats en gaf toen de zege binnen was ook de Veldhovense Dana Foederer nog haar eerste officiële speelminuten in het roodwitte shirt.