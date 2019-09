Bax zet nieuwe stap naar wereldtitel zijspancross: ‘Het ziet er goed uit’

Etienne Bax (31) heeft zondag in Gooik weer een stap gezet in de mars naar zijn derde wereldtitel zijspancross. De Bergeijkenaar werd met zijn Letse bakkenist Kaspars Stupelis tweede in de GP van België.

Hij wilde graag winnen in de parel van het Pajottenland. De kans daarop was vrij groot gezien zijn geweldige kwalificatie op zaterdag. Maar Bax’ naaste belager Marvin Vanluchene uit België en diens uit Bladel afkomstige bakkenist Ben van den Boogaart waren in beide manches te sterk voor de Bergeijkenaar. Bax-Stupelis legde twee keer beslag op de tweede plaats. ,,Ik ben ontevreden over vooral de tweede manche”, zei Bax.

,,In de eerste doorgang pakten we na een slechte start steeds wat tijd terug op Vanluchene. Dat is in ieder geval nog iets. Maar in de tweede reeks verloren we meer en meer tijd. Dat kan ik eerlijk gezegd niet goed hebben. Zoiets kan je de kop kosten.”

Apotheose