Beide Bax-broers lopen in op Vanluchene in Duitsland

Herlings zet zegereeks voort in MXGP

22 juli Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Tsjechië zijn zegereeks in de MXGP op imponerende wijze voortgezet. Op het crosscircuit van Loket was de 23-jarige crosser uit Oploo opnieuw in beide manches de beste. Het was zijn elfde GP-zege dit seizoen.