BENE Leaue of HandbalNL League, het maakt Bevo niks uit, als ze maar kunnen spelen

Bevo Hc leefde maanden in onzekerheid. Het seizoen zou beginnen met de BENE-League, de competitie tussen vijf ploegen uit Nederland en zes uit België. Maar omdat eind augustus het coronavirus flink rondwaarde bij onze zuiderburen werd dat uitgesteld.

In Nederland werd als alternatief begonnen met de HandbalNL League, de kampioensgroep met vijf ploegen voor de Nederlandse titel. Er werden een aantal duels gespeeld, maar er waren ook de nodige afgelastingen. Bevo bleef lang buiten schot, maar toen de BENE-League op het punt van beginnen stond in oktober, werden de Limburgers getroffen door corona. Twee spelers testen positief en het openingdsuel ging niet door. Drie dagen later ging de competitie volledig op slot. De BENE-League wordt dit seizoen niet meer hervat.

Hervatting

Toch gaan vanavond de lampen aan in sporthal de Heuf in Panningen. Dan wordt voor Bevo de HandbalNL League hervat. Vijf ploegen, inclusief het extra toegevoegde Quintus dat meedoet buiten mededinging, gaan anderhalve competitie afwerken in nog tien speelrondes. De beste twee ploegen gaan uiteindelijk in een ‘best of three’ uitmaken wie landskampioen gaat worden.

Bevo-aanvoerder Jeroen van den Beucken (28) uit Beringe, in het dagelijks leven werkzaam als fysiotherapeut, kijkt met gemengde gevoelens naar de hervatting van de HandbalNL League. ,,Als sporter is het fijn dat we gaan beginnen, laat dat voorop staan. Je wilt ritme en elke week een wedstrijd spelen want daar doe je het tenslotte voor. Maar door corona is het een heel apart seizoen met onderbrekingen en geen supporters bij wedstrijden.”

Dat beaamt ook ploeggenoot Guus van den Heuvel (23) uit De Mortel. ,,Ik ben blij dat we weer mogen handballen, maar ook dat wij als spelers getest worden. Zo kan er op een veilige manier gespeeld worden. Het is alleen jammer dat de tribunes nog voorlopig leeg zullen blijven.” De rechterhoekspeler zit voor het eerst bij de selectie. Hij heeft zijn kans gekregen én gepakt. ,,Ik vind het tof dat ik bij de hoofdmacht mocht aansluiten. Ik heb mijn ervaring op eredivisieniveau opgedaan en ben flink gegroeid. Zolang ik speelminuten krijg, ben ik tevreden. Mij maak je niet gelukkig met een plek op de bank.”

Dromen

Nu er eindelijk – weer – begonnen mag worden, blaakt Bevo van het zelfvertrouwen. Al zag de ploeg wel onlangs Robin Jansen naar Duitsland vertrekken. Kampioen worden is de doelstelling. Van den Beucken en Van den Heuvel zijn positief, maar kennen ook de kracht van de concurrentie. ,,Er zijn bij verschillende teams wat mutaties geweest”, weet Van den Beucken, maar benadrukt hij: ,,Wij hebben ook een sterk team.”

Van den Heuvel droomt van het winnen van de landstitel, maar wil nog niet te ver vooruit kijken. ,,Laten we eerst maar eens proberen de finale te bereiken. Dat lijkt me het startpunt om voor te gaan strijden.”

