Berry van Peer na grootste winst in carrière: ‘Ik sta nu in een mooi rijtje met Van Barneveld en Klaassen’

De Dutch Open winnen. Berry van Peer werd zondag de jongste Nederlandse winnaar van het dartstoernooi. het Nederlandse toernooi werd voor deze editie pas door vijf Nederlanders gewonnen, aangezien er ook buitenlanders mogen meedoen. ,,Ik sta nu in een mooi rijtje met onder meer Raymond van Barneveld, Jelle Klaassen en Richie Burnett", zegt Van Peer over zijn winst.

Grootste toernooi ter wereld

De Sprundelse darter won met de Dutch Open ‘het grootste toernooi ter wereld’, zoals de organisatie het toernooi zelf een mooie lading meegeeft. In principe zeggen ze daar niks verkeerds mee, de Dutch Open is letterlijk gezien het grootste toernooi ter wereld, qua aantal deelnemers. Deze jaargang streden zo'n 2690 darters om de winst.

Heel bijzonder

Van Peer weet niet hoe veel potjes hij heeft moeten spelen gedurende dit weekend (,,Ik denk zo'n twaalf of dertien.”), maar hij werd wel de beste van al die darters. ,,Dit is zonder meer mijn grootste overwinning in mijn carrière. Ja, dat weet ik wel zeker. De Dutch Open is het grootste toernooi ter wereld en dat ik zo'n toernooi mag winnen, is heel bijzonder.”

Voor Van Peer zelf is het ook nog eens een gigantische opsteker. De laatste maanden kreeg de darter te maken met een aantal fikse teleurstellingen. Hij miste het PDC WK, verloor zijn tourkaart en slaagde er twee weken geleden niet in om die tourkaart weer terug te winnen op de Q School.

Enorme boost

,,Ik zat wel even in zak en as nadat het niet lukte op de Q School", blikt Van Peer terug. ,,Maar op de Dutch Open had ik meteen een goed gevoel, ik zat er lekker in.” Ondanks dat gevoel, scheelde het niet veel of Van Peer had er al in de tweede ronde uit gelegen. ,,Het gaf me een enorme boost dat ik die pot, ondanks matchdarts tegen, toch nog won. Het zelfvertrouwen was er toen helemaal.”

Met zijn toernooiwinst is Van Peer al geplaatst voor Lakeside 2024 (WK bij de WDF), maar het is maar de vraag of de 26-jarige darter daar te zien zal zijn. Van Peer heeft namelijk nog altijd het doel om bij de PDC te slagen en gaat begin volgend jaar opnieuw vol voor een tourkaart. ,,Als ik die haal gaat alles weer vol op de toernooien daar, dat lijkt me duidelijk.”