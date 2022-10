Bij Hilke Weijs, terug bij PSV, is het vooral handbal dat de klok slaat

Na drie seizoenen is handbalster Hilke Weijs terug bij PSV. De cirkelloopster kwam over van het uit de eredivisie verdwenen Fortissimo. Omdat PSV sinds dit seizoen wel uitkomt op het hoogste nationale niveau was het maken van die overstap niet moeilijk.

De 24-jarige handbalster begon in de jeugd van RHV in haar woonplaats Rijen. Daarna speelde ze bij Dongen, vervolgens vier seizoenen bij PSV, daarna drie seizoenen in Cothen bij Fortissimo om nu dus weer terug te keren in Eindhoven. Vier dagen in de week werkt ze bij een accountantskantoor en op vrijdag volgt ze de post-master accountancy aan Tilburg University. ,,Naast mijn werk en studie is het vooral handbal wat de klok slaat. Best een druk bestaan, maar ook heel leuk.”

Degradatiezone

Bij PSV is ze de enige speelster met eredivisie-ervaring. ,,Bij Fortissimo moesten we iedere wedstrijd keihard knokken want we zaten eigenlijk altijd in de degradatiezone. Daar heb ik veel van geleerd. Die ervaring probeer ik nu over te brengen op mijn teamgenoten bij PSV.”

Quote Van die Teletekst-pagina hebben we wel even een foto gemaakt ja Hilke Weijs, handbalster PSV

Het seizoen begon voor PSV prima met een ruime zege op BFC. De Eindhovense formatie mocht zich daardoor zelfs eventjes koploper noemen. Weijs daarover: ,,Het was heerlijk om zo te beginnen en bovenaan te staan. Van die Teletekst-pagina hebben we wel even een foto gemaakt ja. Want dat zal dit seizoen niet meer gebeuren.”

Punten sprokkelen

PSV sprokkelde tot nu toe in vijf duels drie punten bij elkaar. De ploeg van coach Björn Willunat was zaterdag vast van plan om het tot dan toe nog puntloze VZV te verslaan, maar ging met 28-31 (9-17) ten onder. Weijs baalde natuurlijk van de nederlaag, maar heeft het weer goed naar haar zin bij PSV. ,,Fortissimo trok zich terug uit de eredivisie en ik wilde graag op dat niveau blijven spelen. Dat wisten ze bij PSV ook. Dus toen die club promoveerde was de keuze snel gemaakt.”

Volledig scherm Hilke Weijs van PSV aan de bal. © Frank Laracker / DCI Media

Ook tegen VZV liet PSV dus weer de nodige steken vallen. Willunat daarover: ,,Deze wedstrijd legde duidelijk bloot waaraan we echt nog moeten werken. De grilligheid in het spel hoort bij een jonge ploeg die de eerste stappen maakt in de eredivisie. Er moet meer stabiliteit in komen. Maar zowel individueel en als team maken we al iedere week progressie en dat zal uiteindelijk ook doorwerken op de resultaten.”

Indrukwekkende inhaalrace

Voor rust toonde het matige PSV zaterdag te weinig initiatief en beleving. Na rust bleef het verschil aanvankelijk groot, maar halverwege de tweede helft gooide PSV de schroom van zich af. Coach Willunat daarover: ,,We begonnen aan een indrukwekkende inhaalrace die uiteindelijk net wat te laat bleek te zijn ingezet. Cirkelloopster Hilke Weijs beleefde een zware avond. VZV had haar stevig in de tang. We zijn erg blij met Hilke. Ze is enorm gedreven en gaat altijd voorop in de strijd en is daarom een belangrijke speelster voor ons.”

Op welke plek van de ranglijst PSV dan gaat eindigen, vindt Weijs lastig in te schatten: ,,We gaan minimaal voor lijfsbehoud. Daar heb ik wel vertrouwen in. Maar de ‘bovenkant van de onderkant’ is een mooier doel. Dus: onderkant middenmoot. Maar dan moeten we als team nog wel groeien. Kijken wat er misgaat en daar dan van leren. Tegen Volendam speelden we bijvoorbeeld gelijk, terwijl we acht goals voor stonden. Heel jammer, maar het hoort erbij in deze fase.”

Mannen PSV winnen uit bij Feyenoord De handballers van PSV hebben hun eerste overwinning in de eredivisie binnen. Gistermiddag werd Feyenoord met 31-33 (11-19) verslagen. Na een 3-1 en 6-3 achterstand kwamen de bezoekers terug tot 8-7. Vervolgens werd die achterstand onder meer door goed verdedigend werk en een vlot lopende aanval knap omgebogen in een voorsprong van acht goals bij rust. Na de pauze kwam Feyenoord weer opzetten en werd het tegen het einde weer echt spannend: 28-30. Bij 31-32 en nog 15 seconden op de klok maakte Stan Bontjes met zijn treffer aan alle onzekerheid een einde en kon PSV de eerste overwinning vieren.