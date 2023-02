Bij Tantalus zijn ze een uurtje na een nederlaag alweer ontdooid

Of ze nou winnen of verliezen, de sfeer is altijd goed bij studentenbasketbalvereniging Tantalus uit Eindhoven. Toch wil captain Camiel Weterings (26) meer dan de schamele zes punten die zijn team tot nu toe heeft verzameld.

Na een turbulent en emotioneel zwaar seizoen pakten de basketballers van Tantalus de bal afgelopen september weer op. Dat ze zonder hun voormalig ploeggenoot en vriend Axel Verstegen moeten spelen, is voor hen nog steeds niet te bevatten. Het was 7 februari een jaar geleden dat hij en zijn kameraad Boris Bakker tijdens een skiongeluk in Frankrijk om het leven kwamen. ,,We hebben daar vorige week bij stilgestaan”, zegt captain Camiel Weterings. ,,Ieder deed dat op zijn eigen manier. Het gemis is nog steeds groot.”

De Eindhovense basketballers komen net als vorig seizoen uit in de eerste divisie. Het team verloor gisteren met 75-83 van US en staat na veertien wedstrijden met zes punten op de voorlaatste plaats. Tantalus raakte in de winterstop nog twee basketballers kwijt vanwege studie en werk. ,,Het gaat nog niet zo best”, erkent Weterings, die de sporthogeschool heeft afgerond en met dispensatie meedoet in het team. ,,Dat zou kunnen komen door het komen en gaan van spelers, maar heeft ook te maken met ons wedstrijdprogramma.” De Eindhovenaren mochten in de eerste seizoenshelft maar twee keer in eigen huis spelen.

Minder fris

,,Ik weet niet of wij thuis beter spelen, of dat de tegenstander bij ons een stuk slechter speelt. Dat laatste zou zomaar kunnen. Wij kennen alle ins en outs van onze hal. Sommigen spelen al jaren op dezelfde baskets en met dezelfde ballen. Dat is een voordeel. Ook hebben we thuis ons fanatieke publiek, dat ons altijd steunt. Bovendien moeten de tegenstanders uit de regio Amsterdam anderhalf tot twee uur in de auto zitten als ze in Eindhoven moeten spelen. Dan zijn ze ook minder fris.”

Quote Niemand houd je tegen als je op zaterdag gaat drinken als we op zondag spelen Camiel Weterings (26), basketballer van Tantalus

Over fris gesproken: de basketballers van Tantalus zijn niet vies van een glaasje hier en een drankje daar. ,,Een biertje drinken en een feestje vieren hoort er gewoon bij”, zegt Weterings. ,,Niemand houd je tegen als je op zaterdag gaat drinken als we op zondag spelen. In principe houdt iedereen er wel een beetje rekening mee dat hij fris en fruitig aan de tip-off verschijnt. Ik wil ook niet weer zeggen dat ik altijd topfit ben, maar ik drink wel een biertje minder als we op zondag moeten spelen.”

Weterings wil als captain het goede voorbeeld geven. ,,Al ben ik geen tiran die de spelers afblaft. Als het nodig is, kan ik wel wat roepen om iedereen op scherp te zetten.

Maar een uurtje chagrijnig

Die scherpte heeft de ploeg wel nodig in het restant van het seizoen. ,,We hebben pas nog gewonnen van de nummer twee. De middenmoot is groot en we spelen nog vaak thuis”, zegt Weterings. “Als we nog vier, vijf keer winnen, komt het wel goed. Zoniet gaan we niet met zijn allen thuis zitten huilen. We zijn dan even chagrijnig, maar na een uurtje zijn we weer ontdooid en aan het zuipen. Die twee gaan vaak hand in hand bij ons.”