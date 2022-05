Bijsterbosch revancheert zich voor mislukte 8-ball-missie en haalt finale bij het NK 9-ball

Nadat Eindhovenaar Marco Teutscher vrijdag bij het NK poolbiljart al Nederlands kampioen 8-ball werd, leek er bij het 9-ball zaterdag een eindstrijd tussen twee Eindhovenaren aanstaande. Dat was het geval geweest als Ivar Saris had gewonnen van Nick van den Berg uit Zaandam.

Saris kon de halve finale na een 5-1-voorsprong echter niet over de streep trekken. en verloor met 8-9. Hij leek op weg naar een eenvoudige zege op Van den Berg nadat hij een 5-1 voorsprong had genomen in de halve eindstrijd. Maar één foutje van Saris leidde er toe dat zijn opponent terug in de wedstrijd kon komen. Bijna was de remontada compleet, maar bij 5-4 miste Van den Berg een makkelijke bal, zodat Saris er opgelucht 6-4 van kon maken.

Langszij

Toch kwam Van den Berg even later alsnog langszij, nadat de positie na een break van Saris niet gunstig was en zijn 'safety’ mislukte: 6-6. Toen vervolgens de break van Van den Berg wel heel positief uitpakte, kon hij op voorsprong komen: 6-7. En toen bij de volgende break van Saris de witte bal in een pocket verdween, bood dat Van den Berg de mogelijkheid op matchpoint te komen. Maar hij maakte opnieuw een onverwachte en onodige fout (op bal nummer 7) en Saris profiteerde: 7-7. Om daarna te profiteren van een mislukte moeilijke pot van Van den Berg: 8-7. In het zestiende rack leek Saris een goede safety te hebben neergelegd, maar Van den Berg wist zich daar uit te werken. Waarna Saris even later nóg een safety produceerde. Maar opnieuw leverde dat niet de winst op: 8-8.

Beslissend rack

Zo kwam het aan op het beslissende zeventiende frame, dat Van den Berg mocht beginnen. De break bood Van den Berg niet de mogelijkheid om de tafel in de eerste beurt leeg te spelen. Ze maakten het elkaar lastig, maar uiteindelijk was het Van den Berg die na een jumpshot de beslissing kon forceren: 9-8.

Mediteren

Van den Berg vertelde na afloop dat hij op de beslissende momenten enorm zenuwachtig was. ,,Ik ben wel wat gewend, qua druk. Maar ik stond te trillen als een rietje. Hier moet ik wel wat mee. Ik denk dat ik zometeen voorafgaand aan de finale maar even twee uur ga mediteren ofzo.”

Vijf op een rij

In de andere halve finale stonden de Eindhovenaren Marco Teutscher en Marc Bijsterbosch tegenover elkaar. Ook die partij werd spannend. Bijsterbosch, die donderdag bij het 8-ball verrassend in de kwartfinale was uitgeschakeld door stadgenoot Aziz Moussati, nam een 1-3 voorsprong; Teutscher sloeg keihard terug met vijf racks op rij: 6-3. Bij de stand van 3-3 maakte Bijsterbosch een touché; hijliet zijn keu per ongeluk op een bal vallen en was de beurt kwijt.

Zes op een rij

Maar hij was nog niet verslagen en kwam van 6-3 achter terug tot 6-6. Teutscher had een misser in het dertiende rack en vervolgens stond Bijsterbosch weer op voorsprong: 6-7. Waar Teutscher in deze partij vijf racks op rij won, deed Bijsterbosch het nu nog beter met zes. Zodat het 6-9 werd en hij het inde finale mag opnemen tegen Van den Berg.

De finale begint om 14.45 uur en wordt live uitgezonden op kanaal 13 van Ziggo.

Volledig scherm Ivar Saris. © Jan Rosmulder