Biljartgrootheid Ceulemans (84) verlengt carrière met wedstrijd tegen kleinzoon

De grootste biljarter aller tijden speelde afgelopen weekend voor het eerst in een officiële wedstrijd tegen zijn kleinzoon. In Wintelre.

Raymond Ceulemans (84) betreedt zaterdagmorgen de biljartzaal van Golf en Recreatiepark ’t Caves in Wintelre. Klein van stuk, maar misschien maakt dat van hem wel een imposantere verschijning. De Belg werd liefst 21 keer wereldkampioen driebanden. Aan zijn zijde mevrouw Ceulemans, een tot in de puntjes verzorgde dame. ,,Angèle”, zegt de grootmeester. ,,Eigenlijk heet ze Angela, maar iedereen noemt haar Angèleke.”

Terwijl Raymond de aanwezigen persoonlijk begroet, arriveert zijn kleinzoon Bart. Man op Maat/’t Caves ontvangt Burgmans Biljarts, de koploper in de eerste divisie poule B. Raymond en Bart Ceulemans zullen de strijd openen. Voor de eerste keer in een officiële wedstrijd spelen ze tegen elkaar.

Fier

Raymond is op leeftijd. Hij ziet er goed uit. Heldere blik, kwieke tred. En aan het biljart staat ‘Mister 100' als een standbeeld, waaraan enkel een arm beweegt. Meestal de rechterarm, soms de linkerarm. Want de grootmeester kan -uiteraard- zowel met zijn linker- als rechterbeen voor staan. Aan Johan Cruijff werd eens gevraagd, welke sporter hij bewonderde. ‘Raymond Ceulemans’, antwoordde Cruijff. ,,Daar ben ik fier op”, zegt Raymond. ,,Zo’n grote voetballer. Pas op hè, Johan kon serieus biljarten. Speelde in het libre op de kleine tafel tien gemiddeld.”

Bart kijkt uit naar de match. ,,We hebben samen 145 titels”, zegt hij. ,,Hij 144, ik eentje. Als kind besef je niet hoe uniek hij is. De mensen praten vaak over hem, maar je weet niet waarom. Later besef je dat hij wordt bewonderd. En ja, ik heb geleerd van d’n bompa (opa, red). Je ziet hem spelen, en dat is de beste leerschool. Je steelt met de ogen.”

De zaal stroomt vol. Iedereen wil Raymond en Bart aan het werk zien. Madam Ceulemans neemt plaats. ,,Ik was 19”, zegt Raymond. ,,Net uit het leger, zij was 16, 17. Dat beeld van haar, die eerste keer dat ik haar zag, staat in mijn geheugen gegrift.”

Bart glimlacht. ,,Opa heeft een mobiele telefoon”, zegt-ie, ,,maar hij neemt nooit op. Omaatje regelt zijn zaken.” Raymond knikt met het hoofd. ,,Ja, als je mij wilt hebben, moet je eerst langs mijn secretaresse.”

Uitzonderlijke klasse

De match. Raymond neemt vlug een voorsprong. Bart is niet in goede doen. Na dertig beurten staat het 33-25. De partij gaat over veertig caramboles. Dan toont de oude meester iets van zijn uitzonderlijke klasse uit vervlogen tijden. Zes caramboles in een beurt, de ene carambole nog mooier dan de andere. Een gemiddelde van 1.290 zit erin. Maar Raymond mist. Uiteindelijk wint hij: 40-32. ,,Prachtig”, zegt Bart. ,,Zou je deze uitslag uit het verhaal kunnen houden?”

Raymond heeft vier kinderen. ,,An, Ingrid, Kurt en Koen”, zegt hij. ,,Ik ben trots op hen. Mijn zonen en kleinkinderen Bart en Peter, spelen thuis in de hoogste afdeling. Wie anders kan dat zeggen?”

Geen schrik

Burgmans wint de confrontatie. Barts drie kompanen laten geen steken vallen. Marco Janssen schittert met een gemiddelde van 1.739. Raymond heeft er vrede mee. Hij denkt weleens aan de dood. ,,Als het stil is”, zegt-ie. ,,Dán. En corona. Heb geen schrik van de dood, hoor. Ook al niet vanwege mijn mooie carrière. De voldoening daarover, maakt het makkelijker om, als-ie komt, het te aanvaarden. Heb voor één ding schrik. Dat mijn vrouw eerder gaat. Beetje egoïstisch van mij, maar ik weet niet of ik dat aankan.”

Ooit zei hij, dat-ie op zijn vijfentachtigste afgeschreven mocht worden. Is dit zijn laatste jaar als competitief biljarter? ,,Ach”, zegt Raymond Ceulemans, ,,laat ik maar mijn carrière verlengen tot mijn negentigste.”