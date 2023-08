Binnen paar jaar een WK-medaille? Dat is niet genoeg voor de Eindhovense Odette

Kanovaarster Odette Latenstein van Voorst (20) zat al goed in haar vel, maar er ontbrak iets in haar leven. Ze kon het niet duiden, totdat ze het vond. De geboren en getogen Eindhovense doet ‘bevrijd’ mee aan het WK kanomarathon voor senioren en U23, dat donderdag in Denemarken begint.

Odette Latenstein van Voorst werd zeven jaar geleden verliefd op de kajak. Dat gebeurde tijdens een proefles bij de Eindhovense kanovereniging Beatrix. Ze bleek over aanleg te beschikken. De toenmalige puber richtte zich na korte tijd op de marathon short distance en long distance. Het ging ook direct aardig in de boot, maar om de een of andere reden wilde haar talent er niet helemaal uitkomen.

,,Het voelde alsof ik niet los kon gaan op het water”, zegt ze. ,,Je hebt een erg fijn leven, maar je bent op het water niet geheel vrij in je hoofd. Je voelt dat het nog beter kan, maar je weet niet hoe. Wanneer dat het geval is, haal je er niet uit wat erin zit.”

Nu echt in balans

Ze ging in 2022 studeren aan de Design Academy Eindhoven. ,,Een gouden greep”, zegt Latenstein van Voorst, die onlangs haar propedeuse behaalde. ,,Begrijp me niet verkeerd, ik doe veel voor mijn sport. Zes keer in de week varen, twee keer hardlopen, drie uur krachttraining. Maar sinds ik studeer, voel ik me pas echt in balans. In de topsport heb je te maken met een strakke structuur, terwijl de academie heel vrij is. Juist deze combinatie doet het ‘m. Ik weet niet precies waarom. In ieder geval voel ik me vrijer in mijn hoofd dan ooit. Alles lijkt te kloppen. Dat zie je ook terug in de resultaten op school en op het water.”

De kanobond? Die heeft niet veel geld. Alle kosten komen voor eigen rekening Odette Latenstein van Voorst

Ze deed begin juli mee aan het WK sprint U23 in Italië. Daar werd ze tweede op de K1 5000 meter. ,,Marathon en sprint verschillen. Tijdens de marathon vaar je in een groep, niet in afzonderlijke banen. Stel dat je deel uitmaakt van een kopgroep. Alle vaarsters maken golven. Het is zaak dat je telkens de juiste golf van een ander vindt, om je erop mee te laten voeren. Je hebt in de marathon kracht, techniek en tactisch inzicht nodig. Welke golf pak je, en wanneer pak je ‘m? Marathonkajakken is: korte stukken sprinten, even rusten op een golf, sprinten, rusten.”

Ouders als sponsor én sparen

Latenstein van Voorst komt in het Deense stadje Vejen uit op de K1 short distance (3400 meter) marathon voor senioren en op de K1 long distance (22,7 kilometer) U23. Dat gebeurt in haar kajak van 3500 euro. ,,Het beste van het beste”, zegt ze. ,,Goed materiaal geeft rust. De kleuren van mijn boot heb ik zelf bedacht. Ik ben geïnteresseerd in mooie dingen maken, bezitten. En ik heb hard gespaard voor mijn boot. De kanobond? Die heeft niet veel geld. Alle kosten komen voor eigen rekening. Mijn ouders zijn in feite mijn sponsor. Ik ben ze ook ontzettend dankbaar.”

De marathon is geen olympisch onderdeel. Maar Latenstein van Voorst wil ooit naar de Spelen. Daartoe dient ze over te stappen naar de K1 sprint 500 meter. ,,De Spelen zou mooi zijn”, zegt ze. ,,Daar droom ik van. Maar laten we eerst het WK gaan varen. Een jaar terug was het doel om binnen drie jaar een WK-medaille te winnen. Dat doel is bijgesteld. Ik wil over een paar jaar wereldkampioene zijn.”