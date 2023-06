Bittere pil voor zaalvoetballers FC Eindhoven: verlenging wordt ze in eerste finaleduel fataal

Drie bestuursle­den per direct weg bij Hockey Geldrop, damesteam kondigt einde aan: ‘Iedereen gaat zijn eigen kant op’

GELDROP - Bij Hockey Geldrop zijn drie bestuursleden per direct opgestapt. Een en ander ging wel in goed overleg, zo is te lezen in een mail aan de leden. Maar de ‘verschillen van inzicht in de wijze van besturen’ waren kennelijk te groot om nog langer aan één bestuurstafel te zitten.