Björn Willunat nieuwe trainer handbalsters PSV

Donderdag spelen de PSV-vrouwen uit tegen De Tukkers in Albergen hun laatste competitiewedstrijd. Daarna is het voor de Eindhovense formatie een kwestie van wachten tot het moment dat de concurrenten in de strijd om de tweede plaats (die recht geeft op promotie naar de eredivisie) al hun inhaalduels hebben afgewerkt. Bestuurslid Stef van der Stokker: ,,We zijn heel blij met Björn als nieuwe trainer. Zijn visie op handbal past goed bij onze vereniging. We willen groeien en verder kijken dan alleen het eerste team. De kans dat we in de eerste divisie blijven is op dit moment groter dan dat we promoveren, maar voor allebei de scenario’s geldt dat het groeiproces van het team voorop staat.”

Er komt een extra promotieplek vrij

,,Navraag bij het NHV leerde ons dat daar nog geen duidelijkheid over is. Het kan zijn dat we automatisch promoveren of dat we een beslissingswedstrijd moeten spelen tegen het eigenlijk uit de eredivisie gedegradeerde V&L. Wij spelen zelf donderdag onze laatste competitiewedstrijd, maar er staan in onze poule nog tot eind juni wedstrijden op het programma. Het kan dus nog wel even duren voordat er duidelijkheid is. Dus we wachten in spanning af, al willen we in verband met de voorbereiding op een eventuele beslissingswedstrijd natuurlijk wel graag snel weten waar we aan toe zijn.”