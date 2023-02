Blije bronzen sprinters van Eindhoven Atletiek op NK indoor: ‘Alleen jammer van die limiet’

Een-tweetje IJshockey­ster Lisa Daams: van oranjekeep­ster naar speelster bij het zelf opgerichte Kemphanen Vrouwen

IJshockeyster Lisa Daams (24) was vroeger goalie bij Oranje, maar is nu speelster bij het nieuwe vrouwenteam van Eindhoven Kemphanen. Zaterdag verloor Kemphanen Vrouwen met 2-10 van Dordrecht Lady Lions. ,,Iemand was zestien jaar gestopt, maar we haalden haar over weer te komen.”