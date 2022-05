Bloedstollende ontknoping en veel enthousiasme bij Dutch Open in Cromvoirt

Oran­je-Rood sleept er via shoot-outs derde wedstrijd uit tegen Tilburg

De hockeysters van Oranje-Rood hebben een beslissend derde duel afgedwongen in de strijd met HC Tilburg om een plek in de hoofdklasse. In Eindhoven werd het zaterdagmiddag 2-2, waarna Oranje-Rood met het mes op de keel dit keer de shoot-outs beter nam. ,,De opluchting is heel groot”, geeft doelpuntenmaakster Janneke van de Venne aan.

21 mei