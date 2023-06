Bob de Jong flitsend van start op openingsavond ELE Rally: Hyundai-piloot wint drie van de vier proeven

ELE RallyDe West-Brabander Bob de Jong heeft de eerste avond van de ELE Rally afgesloten als klassementsleider. Hij stuurde zijn Hyundai i20 R5 als snelste over de in totaal vier proeven in Lierop en Asten. De Duitser Bjorn Satorius (Ford Fiesta R5) en Kevin van Deijne (Hyundai i20 R5) volgen hem op respectievelijk 14 en 20 seconden. De rally wordt zaterdagmorgen vervolgd met nog eens elf klassementsproeven. De winnaar wordt zaterdagavond laat terugverwacht in startplaats Son.

Bob de Jong sprak vrijdagavond van een probleemloos begin van de rally. ,,We reden de eerste twee proeven zelfs niet op het maximum.” De Duitser Satorius, die in dezelfde wagen rijdt als waarmee Hans Weijs jr. vorig jaar de ELE Rally won, liet weten in het begin nog niet helemaal vertrouwd te zijn met de Brabantse onverharde stukken in het parkoers. Hij won wel de laatste KP voor Van Deijne en De Jong, die de snelste was op de eerst drie proeven in Asten en Lierop.

Opmerkelijk is het rijden van Kevin Abbring. De voormalige fabrieksrijder uit Son stuurt als invaller een historische Lancia Delta HF Integrale. Zijn verzoek om niet in de Historic-klasse te mogen meerijden, maar in het hoofdprogramma, werd door de wedstrijdleider ingewilligd. Met startnummer 106 nestelde hij zich op de eerste drie proeven stevig in de top-10. Op de laatste KP kreeg hij echter problemen met de auto en viel daardoor ver terug.

De voor het open Nederlands rallykampioenschap meetellende wedstrijd wordt zaterdagmorgen vanaf 11.07 uur hervat met drie klassementsproeven in Strijpse Kampen (verboden voor publiek), Spoordonk en Wintelre. In de middaguren wordt dit rondje van drie KP's nog een keer afgewerkt en 's avonds staan de geliefde publiekproeven in Sint Oedenrode en Son (industrieterrein Ekkersrijt) op het programma. In totaal bestaat de ELE Rally uit vijftien klassementsproeven. Het serviceterrein is gesitueerd in Veghel (De Knokert) en de karavaan doet daar drie keer de Noordkade aan voor een zogenaamde hergroepering en een verplichte pauze van twintig minuten. Na iedere serie van twee of drie proeven mogen de monteurs op een het serviceterrein steeds een half uur sleutelen aan de wagen.

Kevin Abbring werkt zich tussen de moderne rallykanonnen naar voren in een historische Lancia Delta HF Integrale. © DCI Media