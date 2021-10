Bob de Jong wint in een Hyundai i20 probleemloos de ELE Rally

Bob de Jong en zijn navigator Bjorn Degandt hebben zaterdagavond de ELE Rally gewonnen. In een Hyundai i20 R5 bleven hielden ze hun naaste belagers Kevin van Deijne en Hein Verschuuren in hun Skoda Fabia R5 voor met tien seconden.

De Jong had zijn slag al geslagen op de eerste zes klassementsproeven op Strijpse Kampen (2x), Spoordonk (2x) en Wintelre/Oerle (2x). ,,We hebben één foutje gemaakt op Wintere”, zo sprak de West-Brabander van een snel en degelijk gereden opening. Dat kostte hem zo’n vijf tellen. Achter De Jong gingen bij de concurrentie meer kostbare seconden verloren.

Zo gleed de snelle Michiel Becx bij Wintelre met zijn Skoda Fabia van de weg en kostte het vele minuten eer het publiek de wagen weer op het rechte spoor had gezegd. Jim Van den Heuvel (VW Polo R5) maakte enkele foutjes, maar had in Wintelre de pech dat hij opgehouden werd achter de zware crash van local hero Piet van Hoof (Mitsubishi Lancer). Uiteindelijk kostte hem dat vanwege de toegekende normtijd ook veel tijd.

Van Deijne liep in het eerste van deel van de rally nog de minste schade op in de strijd met De Jong. Op de tweede proef zat hij even gevangen achter een voorganger op een zogenaamde circuitje dat twee keer gereden moest worden. Daarnaast zag hij hoe De Jong wel dankbaar (‘En terecht’) profiteerde van het feit dat een voorrijder een chicane omver had gereden. ,,Wij werden daar juist opgehouden.”

Daarmee waren de kaarten in feite geschud. ,,Een achterstand van 17 seconden met nog vijf proeven te gaan, werk je niet zelf dicht. Dan moet je hopen dat de ander foutjes gaat maken. Dat lukt alleen als we de druk erop houden”, zei Van Deijne voor de start van deel twee. Leider De Jong gaf echter geen krimp. Snel en beheerst hield hij zijn voorsprong vast en reed daarmee als eerste over het finishpodium in Son. Op tien seconden achterstand pakte Van Deijne de tweede plek. De derde plaats was met een achterstand van 40 seconden voor Gert-Jan Kobusin een Skoda Fabia R5.