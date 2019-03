Bogers is ineens de fitste Nederlander in MXGP

Hoe frustrerend kan een voetbreuk zijn voor een motorcrosser? Brian Bogers miste door een verbrijzelde voet compleet de start van het MXGP-seizoen in 2018. Pas medio september zou de Eindhovenaar zijn debuut kunnen maken in de koningsklasse, tijdens de kampioenswedstrijd van Jeffrey Herlings in Assen. Een grand prix later belandde hij weer in het ziekenhuis, met een gescheurde meniscus.

Het kan verkeren. In Patagonië is Bogers dit weekeinde de meest fitte Nederlander achter het starthek. Titelverdediger Herlings zit zeker nog tot 11 maart met zijn rechtervoet in het gips. Hij mag hopen dat zijn revalidatie geen directe kopie wordt van de lijdensweg van streekgenoot Bogers. Intussen wachten ze in Valkenswaard met samengeknepen billen de diagnose van Herlings herstel af. De Brabantse WK-wedstrijd staat al op de kalender voor 30 en 31 maart. Een afmelding van de regerend wereldkampioen zou sportief en financieel een strop zijn. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor de kampioensaspiraties van de man uit Oploo.

Tien wereldtitels

In de openingswedstrijd in Argentinië kan Herlings rivaal Antonio Cairoli geen strobreed in de weg leggen. De Italiaan begint aan een nieuwe poging om het historische record van tien wereldtitels van Stefan Everts te evenaren. In de voorgaande vier wedstrijden op het circuit van Neuquen wist Cairoli nog nooit te winnen.

Alle druk van het KTM-fabrieksteam rust op zijn schouders, nu Herlings in de ziektewet zit en de vacature Glenn Coldenhoff nooit is opgevuld. Coldenhoff maakt in Argentinië pas zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar voor zijn nieuwe baas, het Standing Construct Team. Een zwaar trainingsongeval gooide zijn hele winterprogramma in de war.