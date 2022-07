Bogers wint, oranje podium bij MXGP van Vlaanderen

Na lange tijd stuivertje wisselen ging Vlaanderen voorbij Bogers en even later was Febvre ook de sigaar. De Fransman is net terug van een blessure en zakte aan het einde van de manche ver terug in tempo. Uiteindelijk kon ook Bogers hem voorbij, waardoor er een Nederlandse 1-2-3 kwam, zowel in de manche als op het podium.