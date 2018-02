Bokscontract in Verenigde Staten lonkt voor Nieky Holzken

Nieky Holzken werd onlangs door een Amerikaanse bokspromotor uitgenodigd om zijn kunsten te vertonen in Miami. Tijdens een sparringssessie liet hij direct een Oekraïner alle hoeken van de ring zien. ,,Niet zomaar een koekenbakker, maar een sterke bokser. Ze waren meteen onder de indruk, we praten nu over een contract", zegt The Natural, die zaterdag in zijn eigen Helmond een profpartij bokst. Dat doet hij op een profboksgala in de sportschool van schoonvader en trainer Sjef Weber aan de Icarusstraat.