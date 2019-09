Bokser Max van der Pas ‘goed ziek’ van vroege uitschakeling op WK

Hij begon nog wel sterk aan de wedstrijd in de middengewichtsklasse (-75 kilogram). De eerste ronde was ook duidelijk voor Van der Pas, de tweede ronde vocht Guler zich goed terug in de wedstrijd. En dus kwam het aan op de beslissende derde ronde, die erg ‘close’ was. ,,Ik kwam teveel in de afstand van mijn tegenstander”, analyseert Van der Pas. Guler won die ronde en dus wees de jury de Turk na afloop van de wedstrijd als de winnaar aan.

Uitschakeling

Tot afgrijzen van Van der Pas, die juist in goede vorm stak. ,,Het ging juist weer lekker de laatste tijd, ik was echt lekker aan het boksen. Ik had de lijn van de eerste ronde door moeten trekken”, baalt de Elsendorp. De vroege uitschakeling op het WK heeft nog geen gevolgen voor eventuele plaatsing voor de Spelen in Tokio. In februari is er een Europees Kwalificatietoernooi (EKT) in Londen en in mei een Wereld Kwalificatietoernooi (WKT) in Parijs.