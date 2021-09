Boskanter Hans Vogels wil na zes jaar eindelijk die tiende NK-titel: ‘Je beseft dat je ouder wordt’

Hans Vogels is met zijn 38 jaar een routinier, die nog steeds gepassioneerd aan de start verschijnt bij het NK Enduro, een vorm van langeafstandsmotorcross. Maar zijn laatste NK-zege dateert van 2015. ,,Ik heb het er een tijd moeilijk mee gehad”,zegt hij. ,,Je bent negen keer Nederlands kampioen geworden, je wilt die tiende natuurlijk ook. En het lukt niet. Tien keer Nederlands kampioen is een mijlpaal. Klinkt anders dan negen nationale titels.”

Bij Enduro legt de rijder ook stukken over de openbare weg af, waardoor verlichting en kenteken noodzakelijk zijn. Het (open) NK begint zaterdag 25 september in Vorden. Vogels rijdt al 21 jaar. Dat op zich is een prestatie van jewelste. ,,Valt wel mee”, aldus Vogels. ,,Enduro heeft me altijd veel plezier en voldoening gegeven. Het was nooit een opgave. Nou ja, na mijn negende titel ging het wat minder. De focus op die tiende titel was zó omvattend, dat de lol in enduro verdween.” De vader van dochter Lou (6) en zoon Duke (3) keek op een gegeven moment in de spiegel. Hij zag een ouder wordende topsporter, die zo’n tien jaar ongeslagen was geweest. En nu werd hij wat regelmatiger voorbijgereden door jonge rijders. ,,Het zou gek zijn als je dat meteen accepteert”, zegt Vogels. ,,Daar ben je te veel topsporter voor. Na verloop van tijd accepteer je het toch. Je beseft dat je ouder wordt, dat je fulltime werkt, dat je een gezin hebt. Is belangrijker dan sport.”

Quote De combinatie van werk, gezin en trainen is zwaar, maar goed te doen. Hans Vogels

Wereldtop

Vogels behoort tot de beste Nederlandse endurorijders ooit. Hij reed als prof voor motormerk Husaberg en deed mee aan meerdere WK’s. Zijn arbeidsethos wordt in het endurowereldje geroemd. ,,Ik werk veertig uur in de week”, zegt de Boskanter. ,,En ik ga ‘s morgens voor het werk naar de sportschool. Nee, nooit ‘s avonds. Want ik wil de kinderen naar bed kunnen brengen. De combinatie van werk, gezin en trainen is zwaar, maar goed te doen.”

Vogels zegt weliswaar dat-ie bepaalde zaken heeft geaccepteerd, maar het ontbreken van die tiende nationale titel blijft een rol spelen in zijn hoofd. ,,In mijn achterhoofd”, lacht de coureur, die op de motor drie keer de Dakar Rally uitreed. ,,Maar ja, ik wil ‘m ontzettend graag hebben, die tiende. Die titel behálen, is een tweede. Zal moeilijk worden, want Hans Vogels móet winnen. Dat verwacht de buitenwereld. En die jonge gasten rijden vrijuit. Ze hebben nog geen gezin. Eerlijk gezegd, denk ik ook vandaag de dag puur als topsporter. Je zou dus zeggen, dat ik in mijn sportbeleving helemaal niet veranderd ben."

Dat is toch wel het geval. ,,Door mijn kids, Lou en Duke. Lou is vrolijk, goed op school. Duke? Hij laat zijn zus met veel helpen. Dan hoeft-ie het zelf niet te doen. Zo denkt hij. Een stoer manneke, dat ook graag knuffelt. De kinderen hebben me wel degelijk veranderd. Ik nam voor de geboorte van Lou soms grote risico’s. Dat gebeurt niet meer. Een halve seconde kan je een wedstrijd kosten, maar dat neem ik op de koop toe.”

Hans Vogels uit Best gaat op voor zijn tiende NK-titel enduro. © Anja Ligtenberg / DCI Media