Brabanders op EK Veldrijden: Kamp gokt en verliest, Hendrikx pakt top 10-plek, brons voor ‘Fast Guuske’

HC Eindhoven wil met nieuwe coach af van de eeuwige tweede plaats: ‘Ik hoef ze niet meer te leren hockeyen’

Tweede in de competitie, tweede in de beker en tweede in de nacompetitie. De mannen van HC Eindhoven draaiden vorig jaar een prima seizoen, maar grepen uiteindelijk overal naast. Met de nieuwe coach Moses Lodarmasse moet daar deze jaargang verandering in komen.

10 oktober