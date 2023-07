Brabants turntalent Maud Aldenzee haalt ‘schade’ in na twee coronajaren zonder wedstrijden

De oranje vlaggetjes voor haar Nederlandse titel zijn nog niet opgeborgen, of het volgende hoogtepunt dient zich alweer aan voor Maud Aldenzee. Het turntalent uit Deurne doet komende week mee aan het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in Slovenië. Een sprong in het diepe. ,,Ik laat het maar op me afkomen.”

Lang heeft Maud Aldenzee niet kunnen nagenieten van haar Nederlandse meerkamptitel. ,,Na het NK was de hele straat versierd. En ik heb nog een brief gekregen van de burgemeester. Maar daags na het kampioenschap had ik gewoon weer proefwerkweek”, zegt de 15-jarige vwo-leerling.

De kwalificatiewedstrijd voor het EJOF verliep voor de Deurnese minder voortvarend dan het NK in Rotterdam. Ze werd vijfde, terwijl de gymnastiekbond maar drie tickets te verdelen had. Logisch dat ze opgelucht was toen ze van Flik-Flak-coach Nico Zijp een appje kreeg dat ze toch geselecteerd was voor het toernooi in Maribor.

Zenuwachtig op balk

,,Nee, ik had nog geen vakantie gepland. Het EJOF zit al sinds het begin van het seizoen in mijn hoofd. Ik wist dat het niet onmogelijk was, maar in de kwalificatie vond ik het moeilijk om in het ritme te blijven. Op balk heb ik best wel veel laten liggen, omdat ik zenuwachtig was.” Balk en zenuwen gaan slecht samen in het turnen.

Ze verwacht niet dat ze met een medaille terugkeert uit Slovenië en weer een versierde straat aantreft. Daarvoor is de concurrentie te groot, schat ze in. ,,Eerder dit jaar was het WK jeugd. Daar was ik niet bij, maar ik heb wel gezien dat Italië heel goed is. En in Duitsland zitten ook een paar goeie. Ik laat het allemaal op me afkomen.”

Aan de zomereditie van het Europees Jeugd Olympisch Festival nemen sporters tussen 14 en 18 jaar deel in tien takken van sport. Het multisportevenement wordt om de twee jaar gehouden. Vanwege de coronapandemie werd de editie van 2021 een jaar uitgesteld. Vorig jaar deed nog een clubgenote en vriendin van Maud Aldenzee mee, Pien van Daal van Flik-Flak.

Twee jaar geen wedstrijden

Corona had een remmende werking op de ontwikkeling van Aldenzee en haar generatiegenoten. ,,Ik heb twee jaar helemaal geen wedstrijden gehad. Je traint al minder en waar je eigenlijk voor traint, is er dan niet meer. Moeilijk? Niet per se, ik vind trainen ook leuk. Wedstrijden zijn een prettige bijkomstigheid. Op vloer heb ik best wel een show-oefening. Die wil ik dan ook laten zien aan andere mensen.”

Omdat ik wel eens in een betere zaal wilde turnen, heb ik een proeftrai­ning gedaan in Den Bosch. Toen viel ik blijkbaar op Maud Aldenzee (15)

Op 15-jarige leeftijd traint Aldenzee al zo’n 23 uur per week. In het verleden deed ze ook aan hockey en acrogym. ,,Omdat ik wel eens in een betere zaal wilde turnen, heb ik een keer een proeftraining gedaan in Den Bosch. Toen viel ik blijkbaar op. Ik moest vragen of mijn moeder even wilde komen.” Dat is zo’n zes jaar geleden. Sindsdien heeft Kim Aldenzee de weg langs de Zuid-Willemsvaart ontelbare keren afgelegd.

Volledig scherm Na het Nederlands juniorenkampioenschap is het komende EJOF het volgende hoogtepunt voor Maud Aldenzee. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Volgend jaar wordt Maud 16 en moet ze de concurrentie aangaan met de seniorentop. Daar ziet ze niet tegenop. ,,We staan nu al vaak samen in dezelfde zaal.” Ooit vond ze Sanne Wevers ‘cool’, omdat ze een olympische medaille won. ,,Nu heb ik niet echt idolen meer.” Tisha Volleman is al jaren een trainingsgenoot van Maud Aldenzee. De Eindhovense doet binnenkort mee aan de Universiade, de wereldspelen voor studenten in China. Coach Nico Zijp reist met haar mee en moet het EJOF laten schieten. Maud: ,,Het zou fijn zijn geweest als hij er bij zou zijn, maar ik denk niet dat het een probleem zal zijn.”