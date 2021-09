Brabants wielertalent Kramer (17) tekent contract bij Jumbo-Visma Development Team

Niels Vink tennist eerst nog op de US Open voor hij zijn paralympi­sche medailles naar huis brengt: ‘Mart Hoogkamer is welkom’

6 september TOKIO/HELMOND - Niet lang na de laatste medailleceremonie op de Paralympics stapte rolstoeltennisser Niels Vink (18) in Tokio alweer op het vliegtuig richting New York. Daar begint hij donderdag aan zijn eerste US Open. ,,Ik zit in een rollercoaster”, aldus de Helmondse winnaar van goud en brons.