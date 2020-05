Brabantse basketballers onder indruk van docu Michael Jordan: ‘Hij deed alles om te winnen’

Toen Stefan Wessels een jaar of tien was, hing zijn jongenskamer in Haarlem vol met posters van één man. ,,Michael Jordan", glimlacht de huidige captain van basketbaleredivisionist Heroes Den Bosch. ,,Hij was mijn grote idool.” Niet dat de jeugdige Wessels destijds veel andere keus had, concludeert hij zelf. ,,Jordan, en hij alleen, wás toen basketbal. Bij hem kwam niemand in de buurt.”



Een petje van de Chicago Bulls en videobanden met beelden van Jordan uit de kampioensjaren van de Bulls: dat waren de andere relikwieën die Wessels destijds van Jordan had. ,,Die banden heb ik nu nog steeds. Ze liggen hier bij mij thuis in Rosmalen ergens op zolder. Maar ik kan ze niet bekijken, want ik heb geen videorecorder meer.”