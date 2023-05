Brabantse golfers slaan zich in de kijker op KLM Open: ‘Een mooi einde van een mooie week’

Handbal­lers PSV staan er op de slotdag, Eindhovena­ren handhaven zich in de eredivisie

De handballers van PSV maakten het zichzelf lastig, maar slaagden er uit bij Dynamico in om zich op eigen kracht te handhaven in de eredivisie. Mede dankzij een trefzekere Hans van Roessel na rust trokken de Eindhovenaren het duel in de slotfase naar zich toe: 35-38.