Brabantse kasseienvreter Timo Roosen over Parijs-Roubaix: ‘Iedere keer hopen dat je er weer levend uit komt’

Ronde van Vlaanderen Vandaag in 1953 | De mooiste overwin­ning van Wim van Est: wachten voor de trein en schelden op de fiets

Hij werd wereldberoemd met zijn val in een zeventig meter diep ravijn in de Tour de France. Maar zijn mooiste overwinning boekte Wim van Est anderhalf jaar later, op 5 april 1953, in de Ronde van Vlaanderen.

5 april