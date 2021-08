Brabantse toppers net naast het podium op slotdag in Valkenswaard

Champions League over voor PSV Vrouwen na nederlaag tegen Arsenal

21 augustus Het Champions League-avontuur van de vrouwen van PSV zit er na twee wedstrijden alweer op. In de finale van het minitoernooi in Moskou verloren de Eindhovense voetbalsters met 3-1 van Arsenal. ,,We zijn nog niet goed genoeg om van zo'n sterke tegenstander te winnen”, was PSV-trainer Rick de Rooij reëel.