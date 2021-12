Brabantse Volleybaltalenten dromen van een basisplaats in de eredivisie: ‘Er is niks mooiers dan volleyballen in een hal met goed gevulde tribunes’

Dat ze nu al wekelijks minuten maken in de eredivisie durfden Wies Smits (15) en Paula Tober (16) enkele maanden geleden nog niet te dromen. Afgelopen zomer maakten de volleybalsters de overstap naar Peelpush, een club die bekend staat om het opleiden van getalenteerde spelers. Want leren en stappen zetten, dat willen Smits en Tober graag.

Peelpush is geen onbekend terrein voor de volleybalsters uit Veldhoven (Tober) en Wintelre (Smits). Naast de wedstrijden en trainingen bij hun vorige clubs, volgden ze op zondagen al extra training bij de talentenschool van de club uit Meijel. ,,Daarvoor hadden we wel al eens tegen elkaar gevolleybald, maar verder kenden we elkaar niet”, vertellen de meiden.

Peelpush

Dat is nu wel anders. De twee weten elkaar goed te vinden, zowel op als naast het veld. Tober als passer/verdedigster, Smits als aanvalster. Ook op het Sondervick College in Veldhoven zien ze elkaar dagelijks, waar ze beiden op het VWO zitten. Vanwaar de keuze voor Peelpush? ,,We zijn begonnen in dames-2, dat is een opleidingsteam voor het eerste. Je wordt daar echt klaargestoomd om de volgende stap te zetten.”

Waar Smits en Tober bij hun vorige clubs met een behoorlijke leeftijdskloof binnen het team zaten, treffen ze bij Peelpush veel leeftijdsgenoten. ,,Heel erg fijn”, benadrukt Tober. ,,En vanuit de zondagtrainingen kenden we al veel mensen bij Peelpush, dus we wisten waar we terechtkwamen.” Smits: ,,Je kunt dames-2 zien als een soort ‘Jong-Peelpush’. Qua niveau zijn veel speelsters gelijkwaardig, dus we kunnen het beste bij elkaar naar boven halen.’’

Naast de activiteiten bij Peelpush, traint Smits op maandagen ook met het Nederlands team onder -16. ,,Heel gaaf”, zegt de speelster uit Wintelre. Voor zowel Smits als Tober geldt als doel om zo snel mogelijk een basisplek in de hoofdmacht van Peelpush te bewerkstelligen. Tober: ,,Mij lijkt het fantastisch om belangrijk te zijn voor een eredivisieclub. Zeker als straks het publiek weer welkom is. Er is niks mooiers dan volleyballen in een hal met goed gevulde tribunes.”

Afgelopen zaterdag speelde Peelpush de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn en won met 3-1. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen”, aldus Tober. ,,In januari pakken we de draad weer op. Hopelijk kunnen we dan snel weer met publiek spelen, want dat geeft toch wel iets extra’s.”