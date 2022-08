Breakdance een sport? ‘Dan moet ik altijd even slikken, het is zo uniek, je kunt het niet in een hokje plaatsen’

Ja, dit interview met breakdancer Menno van Gorp maakt deel uit van de serie ‘Tijd voor andere sporten’. En ja, die serie is te lezen op de sportpagina’s van deze krant. Bovendien is breakdance vanaf 2024 één van de nieuwe disciplines op de Olympische Spelen, het grootste sportevenement ter wereld. Maar wie Van Gorp naar de essentie van breakdance vraagt, zal hem nóóit horen zeggen dat het een sport is. ,,Als ik dat hoor moet ik altijd even slikken om er niet tegenin te gaan”, vertelt de geboren Tilburger eerlijk. ,,Ik vind het heel erg wennen dat mensen het een sport noemen. Er zit een competitieve kant aan, maar je kunt het niet als sport alleen zien. Het is voor mij meer een kunstvorm, altijd al geweest. Maar eigenlijk vind ik break zo uniek dat je het niet in een hokje kunt plaatsen.”