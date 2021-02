Brutale tiener Fem van Empel is net zo'n revelatie als Femke & Femke: ‘Gelijk korte metten maken’

PSV elimineert PEC in eredivisie cup voor vrouwen

30 januari De uitslag van 6-1 was overtuigender dan het spel dat PSV zaterdag op de mat legde. Maar met de ruime zege in de derde ronde van de eredivisie cup op PEC Zwolle zijn de Eindhovense voetbalsters uitstekend aan de jacht op drie prijzen in 2021 begonnen.