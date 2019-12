Brzoskowski zet alles op alles om Tokio te halen: 'Alle ballen op de 200 vrij'

Maarten Brzoskowski werkte afgelopen weekend een bomvol programma af op de open Nederlandse kampioenschappen kortebaan in Tilburg. De Bestenaar kwam in de Drieburcht in actie op de vlinderslag, rugslag, wisselslag, vrije slag en hij zwom ook nog enkele estafettes. Zijn agenda had nog voller kunnen zijn als Brzoskowski zaterdag geen misrekening had gemaakt op de 100 meter vrije slag. ,,Ik had het in de series iets te rustig aan gedaan. Ik dacht dat een plek bij de beste twee zou volstaan om de finale te halen, maar ik kwam een paar honderdsten tekort", vertelde Brzoskowski eerlijk.