BV Mierlo met lege handen op NK driebanden

Eindhoven­se hockeyster Laura Nunnink valt vanwege blessure af bij Oranje

21 juni Hockeyster Laura Nunnink van Oranje-Rood ontbreekt komende week op de 4-Nations Trophy in Breda. Dit is het laatste voorbereidingstoernooi van de Oranje-vrouwen op weg naar het WK eind juli in Londen. De aanvalster van het Nederlands team kampt met een blessure. Het is nog onduidelijk of het WK in gevaar komt voor Nunnink.