Canadees snelste op halve marathon in Eindhoven

Iedereen wil winnen van Helmondse rolstoel­ten­nis­ser Niels Vink: nummer één van de wereld beleeft droomjaar

In de schaduw van de beroemde tennistoppers greep een Helmondse rolstoeltennisser de macht in New York. Niels Vink (19) won deze maand op de US Open zowel het dubbelspel als het enkelspel. Het is het zoveelste hoogtepunt tijdens het droomseizoen van de tiener.

24 september