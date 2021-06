Champagne, bier en meereizende fans in een PSV-bus: Davis Cup-sfeer bij Bergeijks unicum

Maikel van der Vleuten pakt net naast de hoofdprijs van bijna een ton in Valkens­waard

5 juni Bijna had ie hem. Maikel van der Vleuten zette zaterdag met zijn paard Beauville Z twee foutloze omlopen neer in de Grand Prix van de Global Champions Tour in Valkenswaard. Het was niet genoeg voor de overwinning.