Champagne is voor Wersch in Westerhoven

Een mooie opsteker voor de organisatie was dat de vrouwenkoers kwantitatief prima bezet was, met zo'n veertig deelneemsters. De afgelopen jaren was er serieuze vrees dat organisatoren een streep zouden zetten door de wedstrijd, omdat er soms maar tussen de tien en vijftien vrouwen om de prijzen streden. Bij de mannen was Joost Nat de beste van het pak. Hij mocht met de champagnefles spuiten omdat Jos Koop en Jasper de Laat in een sprint er niet aankwamen. Een mooie prestatie, want zeker Koop geldt als een rappe man die altijd om de prijzen meedoet. De Laat is ook een erkend prijsrijder en richting het midden van het seizoen goed in vorm gekomen.