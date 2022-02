Cirkel is bijna rond voor handballer uit De Mortel: ‘Kampioenschap met heren-1 zou fantastisch zijn’

Handballer Guus van den Heuvel leeft bij Bevo HC zijn sportieve droom. Bij die club is hij uitgegroeid tot een vaste kracht in de BENE-League én staat hij tussen spelers waar hij vroeger tegenop keek.

Een gymzaaltje in De Mortel waar werd getraind onder leiding van zijn vader. Daar zijn de piketpalen voor de handbaldroom van Guus van den Heuvel stevig de grond in geslagen. Tegenwoordig is dat gymzaaltje ingeruild voor overvolle sporthallen door heel het land en de wedstrijden met leeftijdsgenoten uit eigen dorp hebben plaatsgemaakt voor het spelen met én tegen handballers die Van den Heuvel vroeger alleen op tv zag.

De nog altijd in De Mortel wonende Van den Heuvel toog al op 16-jarige leeftijd naar Noord-Limburg om te spelen bij Bevo HC in Panningen. Het enige doel: basisspeler worden in het eerste. ,,Toen ik klein was, was dat m’n droom: spelen in het eerste van Bevo. Ik ben zeker iemand de het hoogst haalbare nastreeft, dus ik hoop zo lang mogelijk op dit niveau mee te kunnen draaien’’, aldus de rechterhoekspeler.

Tekortkomingen

De misschien wel grootste kwaliteit die Van den Heuvel bezit, is dat hij zijn tekortkomingen kent. Zo keek hij bijvoorbeeld met bewondering naar het Nederlandse handbalteam, dat tijdens het afgelopen EK indruk maakte. ,,Voor mij is het Nederlands elftal natuurlijk ook een droom, maar op mijn positie zijn er simpelweg kwalitatief betere linkshandige spelers die uitkomen in een van de Europese topcompetities in Duitsland, Frankrijk of Denemarken. Ik moet het hebben van m’n inzet en fanatisme. Daar kun je ook een heel eind mee komen’’, zegt hij lachend.

De basisplaats die Van den Heuvel (24) sinds dit seizoen bij Bevo HC heeft verworven is hem allerminst aan komen waaien. ,,Sinds mijn komst heb ik eerst nog drie jaar in de jeugd gespeeld en daarna vier jaar bij heren-2. Vorig jaar ben ik aangehaakt bij het eerste en nu sta ik hier.’’ Kwalitatief naar eigen zeggen dus niet de beste, maar waar moeten teamgenoten hem wel voor hebben? ,,Een bal binnen schieten. Ik kan snel omschakelen vanuit een counter en ik scoor makkelijk.’’

Momenteel komt Van den Heuvel met Bevo HC uit in de BENE-League, waar het op een teleurstellende negende plaats staat. Desondanks deed de Brabander de afgelopen weken in positief opzicht van zich spreken, wat hem een uitverkiezing als man-of-the-match en een plek in het team van de week opleverde. ,,Dat zijn leuke dingen, echter kijk ik vooral naar het grote geheel. Die negende plaats is een behoorlijke tegenvaller. Voor nu is het zaak om dit seizoen goed af te sluiten en ons goed voor te bereiden op de Nederlandse competitie die in april van start gaat.’’

Vastelaovend

Midweeks raakte Van den Heuvel geblesseerd, waardoor hij zaterdag het treffen met het Zuid-Hollandse Quintus (33-25 zege) aan zich voorbij moest laten gaan. Na die overwinning stortten de spelers van Bevo HC, inclusief Van den Heuvel, zich in het Limburgse ‘vastelaovend’. ,,Ook dat is Bevo. We willen graag meedoen om de prijzen, maar daarnaast is het een gezellige en sociale vereniging.’’

Met de basisplaats die Van den Heuvel nu heeft bij Bevo is zijn handbalcirkel bijna rond. ,,In principe heb ik m’n droom al verwezenlijkt, ik hoef ook niet meer voor een andere club te spelen. Maar ik ben in de A-jeugd en met heren-2 Nederlands kampioen geweest. Het zou ontzettend gaaf zijn als dat ook met heren-1 lukt. Met de huidige negende plaats in de BENE-League zijn we dit jaar niet de favoriet, maar het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Er liggen voor ons zeker mogelijkheden.’’